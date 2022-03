Nach den Sternen greifen

In der Ausstellung "Space Program – Rare Earths" in den Hamburger Deichtorhallen

Quelle: ZDF

Tom Sachs macht Weltraumprojekte der besonderen Art. Die "Missionen" führten sein Team und das Landemodul schon auf den Mars und aktuell zu dem Asteroiden Vesta 4. "Space Program – Rare Earths" nennt der Künstler das Projekt. Der Fuhrpark ist komplett im New Yorker Studio des Künstlers erschaffen worden von ihm und seinem Team. Das Team und die stets weiblichen Astronautinnen werden streng ausgewählt. Das LEM-Landemodul besteht aus Sperrholz, Schrauben und Klebstoff. An Bord gibt es sowohl ein WC als auch eine Bar. Abzuheben braucht es nicht, um die Fantasie zu beflügeln. Der Künstler erschafft mit seinem Team ein do-it-yourself-Paradies mit großen Ideen - irgendwo zwischen Spielzimmer, Dombauhütte und höherer Ordnung. Die zentrale Frage - Warum strebt der Mensch in höhere Sphären? - beantwortet Sachs: "Wir reisen weg, um uns zu erinnern, dass es uns gibt.". Die Mission der Reise zum Asterioiden Vesta 4 ist, die Milliarden von Telefonen mit seltenen Erden zu versorgen. Im Ernst? Tom Sachs zelebriert die Sehnsucht nach dem All als Ankommen im Hier und Jetzt. Konzeptkunst trifft Mythologie und religiösen Ideen. Er verwandelt den Traum von der Raumfahrt in eine Selbstdisziplinierungsmaschine mit Lustgewinn, die dem Spielkind Raum lässt und nach Authentizität sucht. Sachs sagt: "Wir sind flexibler als Elon Musk. Wir erschaffen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sie haben wollen." Die Ausstellung läuft bis zum 10.04. in den Deichtorhallen Hamburg.