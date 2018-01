"Wenn du tot bist, kann ich dann dein iPhone haben?"

Dresens fast dokumentarischer Stil vermeidet alles, was auf die Tränendrüse drückt - und trifft den Zuschauer bis ins Mark. Das liegt auch an den großartigen Darstellern, die so ungekünstelt spielen als würde man ihnen beim wahren Leben zuschauen. Vielleicht, weil es kein Drehbuch gab - alle Szenen sind improvisiert. Vor allem Milan Peschel hätte für seine Leistung, bis an alle Grenzen zu gehen, jeden Preis verdient. Neben dem Schauspieler-Ensemble sind echte Ärzte, Pfleger und Therapeuten zu sehen.