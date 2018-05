Wie die Vergangenheit den Blick schärft

Auch sie selbst ist lesbisch. Wenn sie nicht wie so oft in der Welt unterwegs ist, lebt die Fotografin mit ihrer Partnerin Liesel zusammen in Kapstadt. Was sich in Südafrika geändert hat und was noch nicht, zeigt sich auch in der Beziehung dieser Frauen so unterschiedlicher Herkunft. "Ich komme aus dem Township, meine Familie ist arm", so Muholi. "Eine weiße Frau bei mir zu haben, da musste ich meinen Schwestern und meiner Mutter erst einmal erklären: Das ist nicht meine Madam. Sie ist meine Freundin und kein Engel aus dem Weltraum. Sie braucht keine Sonderbehandlung." Liesel entgegnet: "Wenn es so was wie eine Skala für die Rassen in Südafrika gäbe, dann wäre ich als Burin an einem und Zanele aus dem Zulu-Volk am anderen Ende."