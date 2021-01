Wiederentdeckt: Ferdinand Grimm

Die "Familien-Tragödie" ereignete sich am Weihnachtsmorgen 1810. (Auch vor 200 Jahren krachte es schon an den Feiertagen!) Bei den Grimms in Kassel war der Christbaum geschmückt, die Stimmung offenbar blendend, bis sich Ferdinand, der zweitjüngste der sechs Geschwister, zu einem verhängnisvollen Schritt entschloss. Seine älteren Brüder, die berühmten Märchensammler Jakob und Wilhelm Grimm, zeigten sich noch Monate später schwer erschüttert und wagten selbst in ihren Briefen nur vom "größten Unglück" zu schreiben.