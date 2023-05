Lesley Lokko, Kuratorin der Architektur-Biennale in Venedig

Quelle: Biennale 2023

Die Architektur-Biennale in Venedig findet vom 20.Mai bis zum 26.November in Venedig statt und ist die erste große Ausstellung dieser Art, die den Prozess zur Erreichung der Klimaneutralität in der Praxis erprobt und reflektiert. Katty Salié spricht mit Kuratorin Lesley Lokko und schaut sich nicht nur in den Länderpavillons am Lido um, sondern macht den Abgleich mit interessanten und wegweisenden Bauprojekten quer durch Europa. "Ich denke die Zukunft unseres Planeten hängt von dem Dialog zwischen uns allen ab. Die Zukunft gehört niemanden allein. Sie hängt ganz von unserem Verständnis untereinander ab", so Lokko.