Wozu brauchen wir die Kirche noch?

Jo Schück mit Frederik Mayet

Quelle: ZDF

Es herrscht Krieg in Europa und ganze Landstriche werden von der Seuche dahingerafft. Auch in Oberammergau. Da legen die Oberammergauer 1633 ein Gelübde ab. Sie schwören, alle zehn Jahre die Passion Christi aufzuführen, wenn nur niemand mehr an der Pest stirbt. Dieses Jahr finden die Passionsfestspiele zum 42. Mal statt. Mitspielen darf nur, wer in Oberammergau lebt. Den Judas spielt diesmal ein Muslim. Jesus, gespielt von Frederik Mayet, geht übrigens auch nur an Ostern und Weihnachten in die Kirche. Hält Spektakel die Religion lebendig und die Gemeinschaft zusammen?