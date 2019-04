Kultur | aspekte - Wütendes Wetter

"Inzwischen hat jeder Sturm mit dem Klimawandel zu tun", sagt Friederike Otto. Die Physikerin und Philosophin Frederike Otto analysiert am Institut für Klimaforschung in Oxoford, welchen konkreten Anteil der Klimawandel an Wetterveränderungen hat.