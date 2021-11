“Zeitenwende” im Kottenforst

In riesigen Lettern prangt im Bonner Kottenforst das Wort “Zeitenwende” über einer kahlen Fläche. Das Projekt war als Mahnmal gedacht, mittlerweile – so befürchtet Förster Manfred Hören – dient es nur noch als stimmungsvolle Kulisse und Ausflugsort. Er möchte auf die Folgen des Waldsterbens aufmerksam machen, plädiert für eine “sanfte Forstwirtschaft”. Was es damit auf sich hat und warum er am Erfolg seines Projekts zweifelt, darüber spricht Katty Salié mit Manfred Hören.