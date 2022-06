Gert Scobel wurde 1959 in Aachen geboren. Er studierte Philosophie und Theologie in Frankfurt am Main und in Berkeley (Kalifornien). Seit April 2008 leitet und moderiert Gert Scobel die Sendung "scobel". Seit Mai 2016 ist er Professor für "Philosophie und Interdisziplinarität" an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.