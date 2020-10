Buchzeit im Herbst 2020

Corona zwingt Messeleitung und Verlage zu ungewöhnlichen Maßnahmen, die die große Bücherschau belasten. So wird das Stöbern und Blättern in Büchern an den Ständen nicht wie sonst stattfinden können. Ungebrochen aber ist die Lust aufs Buch - und vielleicht ist das Lesen in Zeiten von Corona sogar besonders angesagt. Die Verlage warten jedenfalls mit einer Fülle von Neuerscheinungen auf.