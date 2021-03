Buchzeit im Frühjahr 2021

Lesen war selten so relevant wie heute, und die Lektüre des richtigen Buches hat sicher schon so manchen durch die Krise geholfen. Auch die Leipziger Messe ist noch von der Pandemie bestimmt und wurde vorsorglich in den Mai verschoben. Die Bücher-Produktion läuft dennoch auf Hochtouren, und es gibt eine Vielzahl interessanter neuer Bücher zu entdecken. Die Buchzeit in 3sat hilft dabei und hat vorsortiert.