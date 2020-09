Jan Kjærstad: "Berge"

An einem Augusttag 2008 werden der Abgeordnete der Arbeiterpartei, Arve Storefjeld, und vier weitere Mitglieder seiner Familie brutal ermordet in einer Hütte am Blankvann-See aufgefunden. Ganz Norwegen steht still.

something 3 min something 20.10.2019 Video verfügbar bis 19.10.2024 Video herunterladen