Götz Alsmann zum Buch von Iwan Gontscharow

Bei seinem Erscheinen erregte der Roman, Vorgänger des weltberühmten "Oblomow", in Russland enormes Aufsehen. In dem jugendlich-schwärmerischen, zwischen alt und neu zerrissenen Protagonisten erkannten die Zeitgenossen ein Portrait ihrer Zeit, der in absurden Konventionen erstarrten, dem Untergang geweihten Feudalgesellschaft. Was erzählt uns die "gewöhnliche Geschichte" in der Neuübersetzung von Vera Bischitzky heute über Russland?