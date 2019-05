Das Literarische Quartett

Joachim Meyerhoff, geboren 1967 in Homburg/Saar, ist nicht nur als Schauspieler und Regisseur bekannt, auch als Schriftsteller. Mit sein Büchern „Die Zweisamkeit der Einzelgänger“ (2017), „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ (2015), „Wann wird es endlich so, wie es nie war“ (2013), „Amerika“ (2011) aus dem Erzähl-Zyklus „Alle Toten fliegen hoch“ landete er regelmäßig in den Bestseller-Listen. Seit 2005 ist der Schauspieler Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. 2007 wurde er zum Schauspieler des Jahres gewählt. Für seinen Debütroman 2011 ist Joachim Meyerhoff mit dem Franz-Tumler-Literaturpreis und 2012 mit dem Förderpreis zum Bremer Literaturpreis ausgezeichnet worden. 2016 erhielt er den Nicolas-Born-Debütpreis und den Euregio-Schüler-Literaturpreis, 2017 die Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz. 2017 wurde Joachim Meyerhoff in der Sektion Darstellende Kunst in die Akademie der Künste aufgenommen und von der Fachzeitschrift Theater heute zum Schauspieler des Jahres 2017 gewählt. Im gleichen Jahr gewann er den Nestroy-Theaterpreis als Bester Schauspieler für „Die Welt im Rücken“.