"Serotonin", DuMont 2019.



Seinem Ruf als Skandalautor bleibt Michel Houellebecq auch in seinem neuen Roman „Serotonin“ treu. Sein Held bzw. Antiheld, ein impotenter und depressiver Mittvierziger, gefällt sich in rassistischen und sexistischen Überzeugungen. In einer Art Lebensbilanz rechnet er ab mit der Welt, dem Islam, den Mainstream-Medien, der EU und mit sich selbst. Dem „substanzlosen Weichei“ bleibt nur der Traum von der romantischen Liebe. Die Kritik ist mehrheitlich begeistert, der Roman führt seit seinem Erscheinen die Bestsellerlisten an. Zu Recht?

Bildquelle: DuMont