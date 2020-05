Sendung vom 1. Mai 2020

Quelle: Luchterhand

„Die langen Abende“, Luchterhand 2020.



Elizabeth Strout ist eine scharfe Beobachterin des menschlichen Daseins in all seinen Schattierungen und Abgründen. Olive, die pensionierte Lehrerin und Jack, emeritierter Harvard-Professor, sind beide mittlerweile alleinstehend. Eigentlich haben sie alles, was glücklich machen sollte: Keine Geldsorgen, gemeinsame Interessen, die Kinder erwachsen. Sie ziehen zusammen in ein wunderschönes Haus in Maine, USA. Ein Paar entflieht zusammen der Einsamkeit und genießt gemeinsam den Ruhestand – möchte man meinen. Aber Liebe ist auch im Alter keine einfache Sache und Lügen der Vergangenheit, Zank und Zorn werden mit den Jahren nicht milder.