"Kriegslicht", Hanser, 2018.



Für seinen Erfolgsroman "Der englische Patient", hat Michael Ondaatje gerade den "Man Booker Preis in Gold" erhalten, eine einmalige Auszeichnung für den besten Roman der letzten 50 Jahre. Und auch sein neues Werk steht bereits auf der Longlist für den "Man booker prize 2018". In "Kriegslicht" erzählt der kanadische Bestsellerautor die Geschichte einer Spionin im Kalten Krieg, deren Sohn versucht, Licht in die undurchsichtige Vergangenheit seiner Mutter zu bringen.

Bildquelle: Hanser