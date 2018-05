Das Literarische Quartett vom 11. August 2017

Raoul Martinez: „Freedom – Die falsche und die wahre Freiheit“. Hoffmann und Campe, 2017.



Wie frei sind wir wirklich? Wie frei kann ich sein, in einer Welt, die Funktionieren über alles stellt? Haben wir noch die Macht über unser Leben? Können wir noch frei entscheiden? Kann jeder so leben wir er will? Oder haben uns längst andere diese Freiheit abgenommen? Trotz gewaltigen Hoheitsverlustes prägt der Wunsch nach Freiheit ständig unser Leben:



„Freie Märkte, freier Handel, freie Wahlen, freie Medien, freie Gedanken, freie Rede, freier Wille. Die Sprache der Freiheit zieht sich durch unser Leben und formuliert dabei die drängendsten Probleme unserer Zeit und die Grundfragen darüber, wer wir sind und wer wir sein wollen. Freiheit ist ein mitreißendes Ideal, das im Mittelpunkt unserer Vorstellung von menschlicher Würde und der Visionen von einem erfüllenden und sinnvollen Leben steht.“



Zunehmende Ungleichheit und Aushöhlung der Demokratie konterkarieren allerdings dieses Ideal. Schon Friedrich Hebbel wusste „Die sogenannte Freiheit des Menschen läuft darauf hinaus, dass er seine Abhängigkeit von den allgemeinen Gesetzen nicht kennt.“ Nur wer um die Grenzen unserer Freiheit weiß, kann sie überwinden, meint Raoul Martinez. In seinen Recherchen greift er Erkenntnisse der Ökonomen Milton Friedman, Joseph Stiglitz, Amartya Sen auf, auch der Philosophen Bertrand Russell, Max Weber, Friedrich Nietzsche. Zehn Jahre lang leistete Martinez Forschungsarbeit in Neurowissenschaft, Kriminologie, Psychologie, Politik, Klimawissenschaft, Wirtschaft, Philosophie: Immer deren Zusammenhängen und Abhängigkeiten auf der Spur. Sein Credo: Nur wer sie kennt, kann sie verändern.



„Autorität als Zwang einzusetzen, ist eine der vielen Arten, Herrschaft auszuüben. Ob durch Manipulation von Identitäten oder durch Manipulation von Kontext, alle Herrschaftsformen untergraben die Freiheit, indem sie unsere Fähigkeit einschränken, zu entdecken, was für uns einen Wert darstellt, und uns daran hindern, es anzustreben. Die Vorstellung von Werten ist der Ausgangspunkt von Freiheit. Was uns frei macht, ist nicht die Macht, zu entscheiden, sondern die Macht, unsere Entscheidungen in einen Ausdruck eigener Werte und unser Leben in ein Zeugnis der eigenen Visionen zu verwandeln.“



Eigene Werte entwickeln, eigene Visionen erkennen, geht nur, wer die Regeln kennt. Mit diesem energetischen Postulat versetzt der 33jährige Brite jedem Kulturpessimisten einen ordentlichen Tritt in den Hintern. Freiheit ist machbar. Empathie, Verantwortung spielen beim Ändern von überkommenen Regeln eine zentrale Rolle. Das erste Buch des Schriftstellers, Malers und preisgekrönten Filmproduzenten Raoul Martinez lässt den Leser inspiriert zurück. „Freedom“ ist ein wohltuend frischer, smarter Streif am Horizont grauer gesellschaftspolitischer Zeiten.

Bildquelle: Hoffmann und Campe