Sendung vom 14. Juni 2019

„Zazie in der Metro“, Suhrkamp 2019.



Erst zählte er sich zu den Surrealisten Frankreichs, dann schrieb er als Mitglied avantgardistischer Literaten, um schließlich, ganz bürgerlich, Lektor beim renommierten Pariser Literaturverlag Gallimard zu werden. Raymond Queneau (1903-1976) hinterließ ein Werk so bunt und vielschichtig wie sein Lebenslauf. 1959 veröffentlichte er "Zazie in der Metro". Der Bestseller wurde bereits ein Jahr später von Starregisseur Louis Malle verfilmt. Die zwölfjährige Zazie ist frühreif, vorlaut und von unerschrockenem Mutterwitz und damit bestens ausgestattet, die absurde Welt der Erwachsenen zu entlarven. In Paris will die Mutter ungestört ihren Liebhaber treffen und damit Zazie die Klappe hält, soll sie nach Herzenslust Metro fahren dürfen. Doch die wird just an diesem Wochenende bestreikt. Jetzt hat Frank Heibert die Geschichte neu übersetzt und erweitert: Endlich kann Zazie tatsächlich in die Pariser Metro einsteigen.

