Literaturtalk vom 15. Oktober 2021

Quelle: Suhrkamp

„Im Menschen muss alles herrlich sein“, Suhrkamp 2021.



Wie soll man "herrlich sein" in einem Land, in dem Korruption und Unterdrückung herrschen, in dem nur überlebt, wer sich einem restriktiven Regime unterwirft? In ihrem neuen Roman erzählt die Autorin von den drastischen Umbruchzeiten in der Ukraine, der "Fleischwolf-Zeit" der Perestroika, bis ins Deutschland der Gegenwart. Sie beschreibt, wie Systeme zerfallen und Menschen vom Sog der Ereignisse mitgerissen werden. Dabei folgt sie den Lebenswegen von vier starken Frauen und spürt der unauflöslichen Verstrickung der Generationen nach, über Zeiten und Räume hinweg.