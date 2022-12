Quelle: Penguin

"So etwas wie Glück", Penguin 2022.



Was macht eine gelungene Beziehung aus? Was ist das Wesen der Liebe? Wo liegen die Abgründe der Liebe? Diese ewigen Fragen lotet einer der profiliertesten Lyriker und Romanciers der Gegenwart aus, der Schotte John Burnside. Seine Geschichten tauchen ein in das Leben von Menschen, die, zuweilen gefangen in einer unglücklichen Ehe oder gebeutelt von falschen Erwartungen, manchmal dem Alkohol verfallen sind, in jedem Fall aber eben keine Vorzeige- Paare verkörpern. Untreu, einsam und krank an Körper und Seele, können sie von so etwas wie Glücklichsein nur träumen. Aber auch wenn sie ihren Gefühlen sprachlos und ohnmächtig ausgeliefert sind, Burnside gibt ihrer Verletzlichkeit Ausdruck und poetische Kraft.