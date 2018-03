Das Literarische Quartett vom 2. März 2018

„Feuer und Zorn“. Rowohlt, 2018.



Endlich ist es auch in Deutschland erhältlich: Das Skandalbuch „Feuer und Zorn“ von Michael Wolff. Nach einem Tag war das US-Enthüllungsbuch in den USA ausverkauft. Über 200 Interviews führte der Autor mit aktiven und ehemaligen Angestellten des Weißen Hauses und des Wahlkampf-Teams, auch mit dem ehemaligen Chefberater Steve Bannon. Herausgekommen ist ein politisches Kaleidoskop á la Donald Trump, das es so in der Geschichte US-amerikanischer Präsidenten noch nicht gab. Bilder und Eindrücke wechseln einander äußerst unterhaltsam in bunter Vielfalt ab, was leider auch mal in geistiger Einfalt endet: Etwa wenn es um Fragen der Frisur Donald Trumps geht, oder warum er so gerne bei McDonalds einkehrt. Interessant wird es da, wo Wolff zum Beispiel enthüllt, wie bedrohlich nah die Russland-Verbindung an Trump herangerückt ist und welche Rolle Steve Bannon dabei spielte:



„Bannon, der selbst so mancher Verschwörung Vorschub geleistet hatte, tat die Russland-Geschichte schulmäßig ab: Das ist eine Verschwörungstheorie. Und, fügte er hinzu, das Trump-Team sei gar nicht fähig, sich eine Verschwörung auszudenken. Schon in der zweiten Woche der neuen Präsidentschaft gab die Russland-Geschichte beiden Lagern Anlass, sich gegenseitig der Verbreitung von Fake News zu beschuldigen. Im Weißen Haus und seiner Umgebung hielt jedermann die Geschichte für frei erfunden, ein Konstrukt aus fadenscheinigen, geradezu grotesken Versatzstücken, völlig irrsinnig: Wir haben mit Hilfe der Russen die Wahl manipuliert, o mein Gott!“



Dass Michael Wolff vorwiegend bei Vanity Fair, The Hollywood Reporter und der britischen Ausgabe von GQ schreibt, erhöht eher den Lese-Spaß. Auch wenn der Autor dafür bekannt ist, fiction und nonfiction gerne zu verwechseln. Dafür lesen sich seine Insider-Informationen von ehemaligen Mitarbeitern über den US-Präsidenten umso vortrefflicher. Wenn nur ein Drittel davon wahr ist, käme das schon einem politischen Offenbarungseid Trumps gleich. Äußerst interessant sind auch die präsidialen Ambitionen seiner Tochter, Ivanka Trump, die laut Wolff bereits mit einem Auge auf die Präsidentschaft schielt.



„Die zwei (Jared Kushner und Ivanka Trump) hatten einen ernsthaften Deal miteinander: Sollte sich in der Zukunft die Möglichkeit bieten, wäre sie diejenige, die sich um die Präsidentschaft bewirbt. Die erste Frau im Präsidentenamt, zog Ivanka in Betracht, würde nicht Hillary Clinton sein; es würde Ivanka Trump sein."



Gegen die Veröffentlichung wollen Trumps Anwälte jetzt gerichtlich vorgehen. Sie fordern die "unverzügliche Unterlassung jeglicher weiteren Veröffentlichung, Publikation oder Verbreitung des Buches": Also schnell besorgen, bevor es vom Markt genommen wird!

Bildquelle: Rowohlt