"Das Wasser des Sees ist niemals süß", Wagenbach 2022.



Am malerischen Lago di Bracciano, nordwestlich von Rom, bezieht Gaia mit ihrer Familie eine Sozialwohnung: der Vater, der seit einem Arbeitsunfall im Rollstuhl sitzt, der anarchistische Bruder Mariano, die kleinen Zwillinge und die Mutter Antonia, die so zupackend wie rücksichtslos alles zusammenhält. Gaia, blass, sommersprossig und dürr, soll nicht so enden wie sie, Bildung soll der Ausweg für Gaia sein. Doch sie erkennt schnell, dass Talent, Ehrgeiz und Fleiß nicht ausreichen, um mitzuhalten mit denen, die gesellschaftlich und finanziell so unendlich viel besser gestellt sind... und, wenn man kein liebes Mädchen sein will, das brav den Pullover des Bruders aufträgt und sich kein Handy leisten kann. Konfrontiert mit Herabsetzungen, Leistungsdruck und Orientierungslosigkeit verwandelt sich Gaias stumme Verletzlichkeit in maßlose Wut, die sie zunehmend Grenzen überschreiten lässt. Giulia Caminito entwirft nicht nur das Portrait einer jungen Frau in Italien heute, die ihrer Herkunft nicht entkommen kann, sondern auch einer ganzen Generation junger Italiener*innen, deren Träume an Klassenschranken und sozialer Ungleichheit scheitern.