Frischer Lesestoff

Quelle: Kiepenheuer & Witsch

"Lamento", Kiepenheuer & Witsch 2022.



Eine junge Schriftstellerin lernt bei der Theater-Premiere ihres Stückes einen gleichaltrigen Dramatiker kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick und von nun an verbringen die beiden jede Minute miteinander, die Außenwelt spielt keine Rolle mehr für sie, so innig ist ihre Verbundenheit. Bald heiraten sie und bekommen ein Kind, vermeintlich die Erfüllung all ihrer Daseinswünsche. Aber langsam schleicht sich der erodierende Alltag in die Beziehung ein und fordert seinen Tribut: die Leidenschaft lässt Stück für Stück nach, das Feuer der anfänglichen Liebe schlägt schließlich um in ein destruktives Gegeneinander. Beide setzten ihre unterschiedlichen Interessen kompromißlos gegen den anderen durch und die einst große Liebe zerbricht. Was sind die zerstörerischen Fliehkräfte einer ehemals so fulminanten Liebesbeziehung, die scheinbar nichts fürchten musste? Wie wird aus Verliebtheit Liebe? Und warum wird aus Liebe Hass?