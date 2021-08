Quelle: Aufbau

"Was fehlt dir", Aufbau 2021.



Was hat das Schicksal anderer Menschen mit dem eigenen Leben zu tun? Die amerikanische Schriftstellerin sucht Antworten auf diese Frage in der Begegnung mit höchst unterschiedlichen Individuen, ihrer Traurigkeit, ihrem Mut, ihrer Zuversicht. Am Beispiel einer verflossenen Liebe, einer verunsicherten Airbnb-Gastgeberin oder einer Jugendfreundin, die unheilbar krank ist und um einen großen Gefallen bittet, erforscht die Autorin, was es heißt, am Leben zu sein. Ein Roman über das emphatische Einfühlen und darüber, dass Menschen viel mehr füreinander tun können, als sie vielleicht meinen, wenn sie wieder lernen, genau hinzuhören.