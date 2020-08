Quelle: Suhrkamp

"Die Scham", Suhrkamp 2020.

"Scham ist das beharrliche Gefühl der eigenen Unwürdigkeit", analysiert die Schriftstellerin Annie Ernaux. Sie erkundet an ihrer eigenen Biografie die bedrückende Last der Vergangenheit. Ein altes Foto erinnert sie 50 Jahre später an jenen Sonntagnachmittag, als ihr Vater versuchte, vor den Augen der kleinen Annie, die Mutter umzubringen. Annie stellt sich der Erinnerung, seziert das Geschehen von damals in all seine Bestandteile und schafft dabei ein Panorama der 50er-Jahre, als die Eltern versuchten, den sozialen Aufstieg zu schaffen und es doch immer wieder misslang.