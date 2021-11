Lese-Glanzlichter

Quelle: Suhrkamp

"Die Rache ist mein", Suhrkamp 2021.



Maître Susane, Anwältin in Bordeaux, wird gebeten, eine Mutter zu verteidigen, die ihre drei Kinder ermordet hat. Möglicherweise aber verbindet die Anwältin mit dem Vater der getöteten Kinder eine folgenreiche Begegnung, die, fast schon vergessen, lange Jahre zurück liegt. Was bislang sicher schien, wird plötzlich infrage gestellt: Was in der eigenen Biografie ist Wahrheit, was Lüge? Ist es möglich, ohne Gewissheit über die eigene Vergangenheit zu leben? Der Roman über eine Frau in einer Extremsituation zieht Leserinnen und Leser in ein raffiniertes Spiel um scheinbare Sicherheiten, falsche Erwartungen und die Abgründe des Daseins.