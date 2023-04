Joy Williams, "Stories"

Quelle: dtv

Eine Nacht lang erkunden zwei Mädchen einen Autozug mit Bar und Zauberbühne und lernen dabei ihr künftiges Leben kennen. Eine Frau, rat- und schlaflos, wird von der Faszination für eine nächtliche Radiosendung erfasst, in der, so glaubt sie, all ihre Fragen gelöst werden könnten. Von der Gesellschaft geächtet, schließen sich Mütter verurteilter Mörder zu einem Außenseiterclub zusammen. In dreizehn kurzen Geschichten von Menschen in scheinbar alltäglichen Situationen, führt die vielfach ausgezeichnete US-amerikanische Schriftstellerin Joy Williams ihren Leserinnen und Lesern die Fragilität, die Erwartungen an das Leben und die Nichtigkeit und Unvorhersehbarkeit des Daseins vor Augen.