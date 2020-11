Quelle: Kein & Aber

"Schau mich an", Kein & Aber 2020.



"Die Welt ist ein Schauspiel. Es geht ums Sehen und Gesehenwerden", lautet einer der Schlüsselsätze im Roman der türkischen Schriftstellerin Elif Shafak. Ihre beiden Hauptcharaktere haben es nicht leicht in einer Welt, die so sehr auf das Äußere fixiert ist. Er ist außerordentlich kleinwüchsig und zieht deshalb alle Blicke auf sich, und sie ist so dick, dass sie überall unbarmherzig angestarrt wird. Was macht der Blick der anderen mit dem Menschen? Und wie verändert der eigene Blick auf die Welt den Betrachter selbst?