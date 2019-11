Das Literarische Quartett vom 6. Dezember 2019

"The Great Nowitzki", Kiepenheuer & Witsch 2019.



"Ein Autor für die Fanblocks in den Stadien der Literatur" nennt Volker Weidermann den Schriftsteller Thomas Pletzinger. Sieben Jahre lang hat Pletzinger den Ausnahmesportler Dirk Nowitzki begleitet. In seiner literarischen Reportage "The Great Nowitzki" zeigt er die Welt eines globalen Superstars jenseits des Scheinwerferlichts – zwischen Flughäfen, staubigen Turnhallen und Nowitzkis Haus in Dallas. Mit sehr persönlichen Fragen und Gesprächen mit Gegnern und Mitspielern, Fans und Coaches, Soziologen und Künstlern entwirft Pletzinger so etwas wie eine multiperspektivische Nahaufnahme.

