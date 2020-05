Sendung vom 6. März 2020

Quelle: Arche

"Vor Rehen wird gewarnt", Arche 2020.



Mit Vicki Baum wird vor allem ihr Roman "Menschen im Hotel" verbunden. Mit ihm landete die in Wien geborene jüdische Schriftstellerin 1929 einen internationalen Bestseller. Hollywood verfilmte die Geschichte und lud Vicki Baum 1931 zur Premiere nach Los Angeles ein. Sie blieb in den USA und überlebte den Holocaust. In Nazi-Deutschland waren ihre Bücher verboten. "Vor Rehen wird gewarnt" erschien 1951. Es ist das Psychogramm einer rücksichtslos ehrgeizigen und kompromisslos emanzipierten jungen Frau und ihrem Streben nach Selbstverwirklichung. Vicki Baum, 1960 in Hollywood gestorben, war eine der meistgelesenen Schriftstellerinnen des 20.Jahrhunderts. Jetzt wurde "Vor Rehen wird gewarnt" neu aufgelegt.