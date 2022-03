Leselust an Ostern

Quelle: Luchterhand

"Der Morgenstern", Luchterhand 2022.



Eine entspannte, sonnendurchflutete Zeit: die Sommermonate in Norwegen. Doch dann gerät die Beschaulichkeit ins Wanken, Unerklärliches geschieht. Plötzlich spazieren Krabben an Land, tauchen Ratten unerwartet auf und eine Katze kommt unter seltsamen Umständen ums Leben. In seinem neuen Roman schildert Karl Ove Knausgård eine Welt, in der die Natur und die Menschen aus dem Gleichgewicht geraten, obwohl das Buch zunächst von höchst unterschiedlichen Menschen im Hochsommer erzählt, von ihren Freuden, ihren Träumen, ihren Erwartungen und ihren Lebensängsten: Da ist z.B. der Literaturprofessor Arne, der an sich selbst zweifelt und mit seinem Nachbarn über den Glauben an Gott diskutiert. Oder die Pastorin Kathrine, die plötzlich ihre Ehe als Gefängnis empfindet. Der Journalist Jostein, der auf einer exzessiven Trinktour von den mysteriösen Morden an Mitgliedern einer Death Metal Band erfährt, während seine Frau Turid in einem psychiatrischen Krankenhaus als Nachtwache arbeitet. Eine Frage eint sie alle: Was bedeutet das Auftauchen eines neuen Sterns am nächtlichen Firmament, den auch die Wissenschaft nicht wirklich erklären kan? Ein Menetekel oder die Verheißung von etwas Gutem?