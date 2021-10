Thea Dorn zum Buch von Jonathan Franzen

Russ Hildebrandt, evangelischer Pastor einer liberalen Vorstadtgemeinde, steht im Begriff, sich von seiner Ehe zu verabschieden, sofern ihm seine Frau Marion, die ihr eigenes geheimes Leben lebt, nicht zuvorkommt. Ihr ältester Sohn Clem kehrt von der Uni mit einer Nachricht nach Hause zurück, die seinen Vater moralisch schwer erschüttern wird. Clems Schwester Becky, lange Zeit umschwärmter Mittelpunkt ihres Highschool-Jahrgangs, ist in die Musikkultur der Ära ausgeschert, während ihr hochbegabter jüngerer Bruder Perry, der Drogen an Jugendliche verkauft, den festen Vorsatz hat, ein besserer Mensch zu werden. Jeder der an einem Scheideweg stehenden Hildebrandts sucht eine Freiheit, die jeder der anderen zu durchkreuzen droht. Jonathan Franzens literarisches Gegenwartspanorama kulminiert an einem einzigen Wintertag.