Vea Kaiser zum Buch von Fatma Aydemir

Doch am Tag des Einzugs in das neue Zuhause stirbt er an einem Herzinfarkt. Nach islamischem Glauben muss er spätestens nach achtundvierzig Stunden beerdigt sein. Seine Familie in Deutschland wird völlig unerwartet aus ihrem Alltag gerissen. Ihre Reise nach Istanbul wird für die sechs Hinterbliebenen eine Reise zurück in ihre Familiengeschichte und löst endlich einige Geheimnisse auf, die die Familie seit Jahrzehnten belasten.