Ijoma Mangold zum Buch von Sigrid Nunez

Am Beispiel einer verflossenen Liebe, einer verunsicherten Airbnb-Gastgeberin oder einer Jugendfreundin, die unheilbar krank ist und um einen großen Gefallen bittet, erforscht die Autorin, was es heißt, am Leben zu sein. Ein Roman über das emphatische Einfühlen und darüber, dass Menschen viel mehr füreinander tun können, als sie vielleicht meinen, wenn sie wieder lernen, genau hinzuhören.