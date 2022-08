Marcel Reich-Ranicki zum Buch von Salman Rushdie

Nach der Messerattacke auf Salman Rushdie in New York am 13. August 2022 wird beklemmend deutlich, dass die 1889 ausgerufene Fatwa des greisen Ayatollah Khomeini gegen den Schriftsteller, trotz inzwischen erfolgter Aufhebung, noch immer in den Köpfen von Fanatikern spukt. Worum geht es im Roman von Salman Rushdie? „Die satanischen Verse“ handeln von indischen Einwanderern in England. Der Autor baut dabei Episoden aus dem Leben des Propheten Muhammad in die Geschichten der Protagonisten ein. Die Anspielungen auf den Islam sind im Buch nur wenig verschlüsselt. Der Erzengel Gabriel, der von den Muslimen als Überbringer des Korans verehrt wird, jubelt dem Propheten hier eben jene „satanischen“ Verse unter, die schon im Mittelalter theologische Dispute ausgelöst hatten. So tragen beispielsweise zwölf Prostituierte die Namen von Muhammads Frauen. Eine Welle der Entrüstung in der islamischen Welt erfolgte daraufhin gegen die „Satanischen Verse“ und gipfelte im Mordaufruf gegen den renommierten Schriftsteller.