David Schalko zum Buch von Eva Menasse

Es habe sich auf immer erledigt, glauben die Bewohner. In den Spätsommertagen des Jahres 1989 aber, während hinter der nahegelegenen Grenze zu Ungarn bereits Hunderte DDR-Flüchtlinge auf die Grenzöffnung warten, trifft ein rätselhafter Besucher in der Stadt ein und unvermittelt geraten die Dinge in Bewegung. Eva Menasse entwirft ein Geschichtspanorama am Beispiel einer fiktiven Stadt in Österreich, die zum Schauplatz der Weltpolitik wird, und erzählt vom Umgang seiner Bürger mit einer historischen Schuld.