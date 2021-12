Adam Soboczynski zum Buch von Marie NDiaye

Sie liegt, fast schon vergessen, lange Jahre zurück. Was bislang sicher schien, wird plötzlich infrage gestellt: Was in der eigenen Biografie ist Wahrheit, was Lüge? Ist es möglich, ohne Gewissheit über die eigene Vergangenheit zu leben? Der Roman über eine Frau in einer Extremsituation zieht Leserinnen und Leser in ein raffiniertes Spiel um scheinbare Sicherheiten, falsche Erwartungen und die Abgründe des Daseins.