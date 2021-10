Juli Zeh zum Buch von Dave Eggers

Delaney Wells, die Protagonistin in Eggers neuem Roman, heuert beim Every-Konzern an, auch wenn sie so überhaupt nicht den üblichen Erwartungen an Mitarbeitende in einem hippen Tech-Unternehmen entspricht. Als ehemalige Försterin und überzeugte Technikskeptikerin bahnt sie sich klandestin ihren Weg, denn sie hat nur eine Mission: sie will den Daten-Kraken von innen heraus zur Strecke bringen. Sie sucht nach den Schwachstellen von Every und hofft, die Menschheit von der allumfassenden Überwachung und der emoji-gesteuerten Infantilisierung zu befreien. Aber versteht die Menschheit überhaupt noch, wofür Delaney kämpft?