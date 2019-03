Gegenstände sind mit Geschichten verbunden. Dinge haben für den Einzelnen einen besonderen Wert, sind verbunden mit einer Begebenheit, einer Person, einer Episode im eigenen Leben. Wir hüten diesen Lieblingsgegenstand oder tragen ihn sogar bei uns. Ein alter Schlüssel in der Holzkiste, der Strohhut aus Rom im Regal, der längst ausgetrocknete Stift ganz hinten in der Schreibtischschublade, der Stein im Geldbeutel – manchmal sind es ganz unscheinbare Dinge, die durch unsere Erlebnisse zu etwas Wertvollem werden. Und manche Gegenstände sind so einzigartig, dass sie fast schon selbst eine Geschichte erzählen: die Zeichnung, die neben dem Bett hängt, der alte Reisekoffer vom Flohmarkt ...