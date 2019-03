Monika und der Plüsch-Affe

Mit fünf Jahren macht sie ihren ersten heimlichen Ausflug zum nahegelegenen Ziegengehege, neugierig darauf, die Tiere besser kennenzulernen. Ihr einziger Begleiter: das namenlose Äffchen. Heimlich, weil sie mit ihrer Begeisterung für Tiere in ihrer Familie alleine ist. Für Mutter und Vater sind Tiere praktisch nur beim Essen ein Thema. Auch ihr Bruder hat so gar nichts für Tiere übrig. Und so scherzt Monika, dass sie bei der Geburt wohl vertauscht worden sein muss und verschweigt lieber, dass sie auch die Nachbarshunde regelmäßig ausführt. Nur ihr kleiner Affe begleitet sie dabei. Er ist für sie zum Symbol ihrer Tierliebe geworden.