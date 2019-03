Angela und die Tiki-Figur

Die Tiki-Figur steht mittlerweile in ihrem gemeinsamen Wohnzimmer, erinnert sie an den Beginn ihrer Liebe und Unterstützung für einander. Dieses Jahr wollen die beiden heiraten. In ihre Ringe lassen sie zwei polynesische Sprüche eingravieren: „Nau ko`u aloha“ bedeutet „Meine Liebe gehört dir“ und „Mau Loa“ heißt „Für immer“.