Majd und das T-Shirt

Im Sommer 2015 flüchtete Majd aus Syrien. Heute lebt er in Hamburg, trainiert Fußballmannschaften und macht eine Ausbildung zum Erzieher. Trotz des neuen Lebens gibt es einen scheinbar alltäglichen Gegenstand, der ihn immer an die Flucht und seine Familie erinnert, die nach wie vor in Syrien lebt.