Beltracchi porträtiert Marie Bäumer

Die Schauspielerin verhüllt ihre weiblichen Reize, kleidet sich in einen blauen schmucklosen Overall und will androgyn dargestellt werden. Für Beltracchi eine Herausforderung. Während der Meisterfälscher der Frage nachgeht, welches Blau er für dieses Bild mischen muss, fragen sich die Kunstfreunde, warum die schöne Schauspielerin so streng und ohne Rundungen in die Kunstgeschichte eingehen soll?