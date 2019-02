In den frühen 1990er Jahren entwarf Industriedesigner Luigi Colani eine Front für Personal Computer des Computer-Vetriebs Vobis. Colanis Markenzeichen in Sachen PC- und Zubehör-Gestaltung: Kunststoff in biomorphen Formen. Wenngleich sich die Produkte optisch durchaus von anderen abhoben und dadurch zu jener Zeit noch etwas Besonderes waren, galt hier wohl besonders: "Schönheit liegt im Auge des Betrachters". Und auch die Bedienfreundlichkeit war nicht immer gewährleistet.