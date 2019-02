In Design und Strafe trifft der promovierte Philosoph und Designtheoretiker Florian Arnold auf die wohl abscheulichsten Designobjekte der vergangenen Jahrzehnte. Ob Sitzmöbel, Zimmerbrunnen, Saftpresse oder Auto: In seiner unverwechselbaren Art zerlegt Florian Arnold die Gegenstände zunächst verbal. Was ist falsch daran, warum handelt es sich um schlechtes Design? Philosophisch, witzig, bösartig und vernichtend - der beste Design-Diss, den das Netz bislang gesehen hat.