60 Sekunden Buchtipp: "Der Reisende"

Der jüdische Kaufmann Otto Silbermann wird in Folge der Novemberpogrome 1938 aus seiner Wohnung vertrieben und um sein Geschäft gebracht. Er nimmt Zuflucht in der Reichsbahn, verbringt seine Tage in Zügen, auf Bahnsteigen, in Bahnhofsrestaurants. …