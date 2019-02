Kultur | Filme, Dokus, Kabarett - A Song of an unknown Actress

Der Film folgt dem Alltag von fünf Schauspielerinnen in Los Angeles am unteren Ende der Karriereleiter. Den dokumentarischen Situationen stehen traumhafte Sequenzen gegenüber, in denen sich die Wünsche und Nöte der Protagonistinnen widerspiegeln.