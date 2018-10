Kultur | Filme, Dokus, Kabarett - Buchtipp: "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" von Ottessa Moshfegh

New York, am Anfang des neuen Jahrtausends. Einer jungen Frau stehen die Türen zu einer Welt aus Glanz und Glitter offen. Sie ist groß, schlank und ausgesprochen hübsch. Gerade hat sie an einer Elite-Universität ihren Abschluss gemacht und arbeitet nun …