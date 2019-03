Kultur | Filme, Dokus, Kabarett - Frédéric Lenoir: "Offener Brief an die Tiere und alle, die sie lieben"

Ein offener Brief an Tiere? Sie können ihn nicht lesen. Aber wir sollten es tun – und Antworten geben auf Fragen, die sich für uns stellen: Warum behandeln wir Menschen die Tiere so schlecht?